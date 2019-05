Rastreio respiratório amanhã em Ponta Delgada

O serviço de Pneumologia do Hospital do Divino Espirito Santo, realiza amanhã, dia 31 de maio, um rastreio respiratório na Matriz em Ponta Delgada, no âmbito do Dia Mundial sem Tabaco.

Desta forma, das 09 horas 16 horas, terá lugar na zona da Matriz e com a colaboração da Câmara Municipal de Ponta Delgada um rastreio de doenças respiratórias e uma sessão de promoção de estilos de vida saudável, aberto a toda a população, refere comunicado.





Ainda no âmbito da comemoração do Dia Mundial sem Tabaco, o serviço de Pneumologia com o apoio da Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, tem vindo a dedicar todo o mês de maio a uma campanha de sensibilização para os malefícios do tabaco, subordinada ao tema “Eu não fumo e Você?” publicando na rede social Facebook, na página serviço de Pneumologia do HDES, vários testemunhos dos elementos da equipa do serviço alertando para os malefícios do tabaco.