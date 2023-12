Raquel Gonçalves chamada à seleção nacional Sub-18

A jovem de 14 anos foi uma das escolhidas para prosseguir com o grupo, integrando agora o leque das 14 jogadoras que já foram selecionadas entre as 17 iniciais.

Em janeiro, apenas 12 seguirão para a Bélgica, onde se vai realizar o Campeonato da Europa de Voleibol, pelo que no final desta semana outras duas atletas serão excluídas.

Em declarações ao Açoriano Oriental, a jovem micaelense mostrou-se muito “feliz” e “realizada” pela chamada à seleção.

“Não parecia real porque é uma conquista que parece sempre um bocadinho difícil, ainda para mais para nós, das ilhas”, confessa a atleta. “É um sonho que eu tinha há muito tempo, então fiquei muito realizada”, prossegue.

Raquel Gonçalves iniciou o seu percurso no voleibol aos sete anos, no Vólei Clube de São Miguel, mas no ano passado mudou- se para o Clube Kairós.

Em relação às perspetivas de crescimento na modalidade e continuidade na seleção, Raquel reconhece que ainda existe margem de progressão e tempo para isso.

“Não é algo em que eu ponha muita pressão”, assegura. “É uma coisa que eu gostava de seguir no futuro, porque acho que tenho futuro aqui. Mas mesmo se eu não ficar este ano, ainda tenho hipóteses nos próximos anos, porque este ainda não é o meu ano de seleção”, reforça.