Rangel desafia Costa a esclarecer se PS tem "candidato disfarçado de ministro"

Sem nunca se referir ao nome do ministro do Planeamento, Pedro Marques, – que tem sido apontado como o cabeça de lista pelo PS – Rangel desafiou o primeiro-ministro a esclarecer se “o Governo está a utilizar recursos públicos e aproveitar um cargo ministerial para promover um candidato”.

“Neste momento, subsiste a legítima suspeita de que houve o aproveitamento de um cargo ministerial para engendrar, lançar e promover um candidato”, afirmou, acrescentando: “Não nos compete fazer fé em especulações mediáticas, mas, diante do risco que temos tido, nos últimos dois meses um candidato disfarçado de ministro, e um ministro em campanha dissimulada, desafio o primeiro-ministro a fazer um esclarecimento”.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do PSD, em Lisboa, logo após ter sido anunciado pelo presidente do partido, Rui Rio, como número um da lista social-democrata, Paulo Rangel fez o seu discurso de apresentação, em que falou de questões europeias, mas também nacionais, lançando quatro desafios diretos ao primeiro-ministro.

O cabeça de lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, desafiou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro a esclarecer se está a fazer o “aproveitamento de um cargo ministerial” para promover o seu candidato a Bruxelas.

