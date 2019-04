Rali Ilha Azul com 21 pilotos inscritos

A prova, organizada pelo Clube Automóvel do Faial, decorre nos dias 26 e 27 de abril e conta com uma lista de 21 pilotos inscritos, com destaque para a presença da dupla campeão regional, Luís Miguel Rego/Jorge Henriques, ao voltante do Skoda Fabia R5, do Team Além Mar.



Destaque igualmente para a presença do vencedor da prova do Faial no ano passado, da Play/AutoAçoreana Racing, Bernardo Sousa, que este ano terá ao seu lado Victor Calado, ao volante do Citroen C3 R5.



Vencedor nas duas rodas motrizes na prova que abriu o campeonato dos Açores deste ano – Azores Rallye - a dupla, Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues, vão apresentar-se no Faial ao volante do Peugeot 208 R2.



A 30ª edição do Rali Ilha Azul, conta com nove provas especiais de classificação, num total de percurso de 255,12 kms (120,13kms de troços).



O Rali Ilha Azul vai para a estrada na sexta-feira, com a super-especial da Praia do Almoxarife. A prova prossegue no sábado com duas passagens pelos troços Caldeira/Canada Larga e Caminho do Goulart/Trupes, na parte de manhã. À tarde, serão realizadas mais duas passagens pelos troços Jaime de Melo/Praia do Norte e Vulcão dos Capelinhos/Varadouro.



Refira-se que esta é a segunda prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis, conta também para o Troféu de Ralis do Canal e Troféu de Ralis do Faial.