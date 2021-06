Rali Dakar será o cabeça de cartaz do Campeonato do Mundo de TT em 2022

"O Conselho Mundial do Desporto Motorizado concedeu o estatuto de campeonato do mundo à disciplina de rali ‘cross country’ da Federação Internacional do Automóvel", explicou a FIA em comunicado.

A ASO, que organiza o Dakar, será a promotora deste novo campeonato por um período de cinco anos, acrescentou a FIA.

O Dakar, que em 2022 decorre de 02 a 14 de janeiro, será a primeira ronda do campeonato, que deverá ter cinco provas.

Esta será a sétima modalidade a ter estatuto de campeonato do mundo da FIA, juntando-se à Fórmula 1, ralis, resistência, ralicrosse, karting e Fórmula E.