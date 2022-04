O feito foi alcançado pelo atleta Rafael Lourenço Costa, do Clube Patinagem Santa Cruz, que sábado sagrou-se campeão nacional de patinagem artística, na especialidade de patinagem livre, no escalão de infantil masculino. O título foi conseguido em Valado de Frades, no concelho da Nazaré, no decorrer do Campeonato Nacional de Patinagem Livre 2021 que ontem terminou.



Este foi o quarto título nacional individual conquistado por um atleta do CPSC. Recorde-se que a patinadora Ana Vitória Soares arrecadou três títulos nacionais individuais em femininos:campeã nacional de cadetes em 2008 e bicampeã nacional de juvenis em 2010 e 2011. No mesmo dia em que conquistou o título nacional, Rafael Lourenço Costa foi chamado pela selecionadora nacional Cristina Claro para o estágio de observação para a Taça da Europa, na especialidade de Patinagem Livre, da Seleção Nacional de Patinagem Artística, o qual vai ter lugar nos dias 24 e 25 de setembro de 2021, em Paredes. Ainda no Campeonato Nacional de Patinagem Livre, as atletas Raquel Vultão, do Clube de Patinagem Ribeiragrandense, e Maria Inês Vicente, da Academia de Patinagem Artística dos Açores, classificaram-se na 17.ª e 24.ª posição, respetivamente, no escalão de infantis femininos.

Entretanto, Gonçalo Sousa Pereira (CPSC) subiu ao pódio na categoria de juniores masculinos, depois de ter conquistado o terceiro lugar.