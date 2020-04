Rafael Benevides faz balanço positivo à época no Oriental

O atleta de 23 anos, natural de Ponta Delgada, regressou esta temporada a Portugal Continental, depois de ter representado o Sporting Ideal nos últimos dois anos. Ao serviço do Oriental, disputou 24 partidas no Campeonato de Portugal Série D, tendo sido titular em 13. Fez ainda os 90 minutos da eliminatória da Taça de Portugal.

“O balanco que faço da minha época este ano é positivo: foi uma boa época mas há que trabalhar para no futuro fazermos melhor”, afirma.

Sobre a decisão daFederação Portuguesa de Futebol em cancelar o Campeonato de Portugal, “Rafa” lamenta, mas aceita pois “em primeiro está a saúde, custa mas temos que aceitar. Na minha opinão, deveria regressar, os campeonatos ganham-se em campo. Eu, enquanto, jogador, nao concordo com a decisao porque queremos jogar”.

Mal o Campeonato de Portugal foi suspenso - a 12 de março - Rafael Benevides viajou para São Miguel, para estar perto da família. Tem treinado perto de casa para manter a forma, até porque “sou uma pessoa que não consigo estar parado, seja nas férias ou nesta situacao que estamos a passar”.