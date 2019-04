Rafa castigado com um jogo, falha jogo com o Feirense

As mais lidas

O avançado benfiquista viu o segundo cartão amarelo já depois do final do jogo de quarta-feira, ganho pelo Sporting por 1-0, quando se envolveu numa confusão entre elementos das duas equipas, numa partida dirigida por Hugo Miguel.

O processo sumário do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi hoje tornado público e confimou o castigo mínimo, à luz dos regulamentos, para o jogador, que não defrontará o lanterna-vermelha, mas já estará apto para a receção ao Vitória de Setúbal, na 29.ª jornada.

O extremo do Benfica Rafa, que foi expulso na meia-final da Taça frente ao Sporting, foi punido com um jogo de suspensão e falha a ida das 'águias' ao Feirense, na 28.ª jornada da I Liga de futebol.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok