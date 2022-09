Quinze distritos do continente e Açores sob aviso amarelo devido à chuva

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre e Setúbal estão sob aviso amarelo até às 17h00 de quarta-feira.

O grupo central vai estar sob aviso amarelo devido à chuva até às 20h00 de terça e o ocidental até às 12h00 também por causa da precipitação por vezes forte.

Na origem da emissão destes avisos estão, segundo o IPMA, “as linhas de instabilidade” associadas ao ciclone extratropical Danielle, que vão originar precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada e rajadas fortes de vento, no litoral oeste, evoluindo gradualmente para leste.

Este cenário de precipitação deverá manter-se ao longo da semana, embora com menores quantidades de precipitação acumulada a partir de quarta-feira.