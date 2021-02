“Quero tornar o quadro legislativo mais moderno, concreto, direto e eficiente”

Luís Carlos Couto, novo Diretor Regional do Desporto abre o jogo sobre o que pretende atingir nos próximos quatro anos, com ênfase na atualização do decreto legislativo regional, mas também atacar o que classifica de “pandemia motora” provocada pela Covid-19