“Queremos fazer um diagnóstico da realidade dos Açores e traçar uma estratégia”

A iniciativa ‘Todos Contam / Açores Primeiro’ foi recentemente apresentada em Vila Franca do Campo, pretendendo assinalar os 50 anos da Autonomia, que se celebram em 2026. O que é que distingue esta plataforma cívica?

Este é um movimento que se quer mais amplo em relação a outros que já existiram no passado, no sentido de uma participação cívica muito focada no futuro.

A nossa perspetiva temporal são os próximos 10 anos, que nos permitem ter um campo de visão mais alargado para dar resposta às questões que lançámos e que não limite a nossa análise e o nosso pensamento apenas às questões do dia-a-dia.





Pode ler a entrevista na íntegra na edição de quinta-feira, 16 janeiro 2020, do jornal Açoriano Oriental