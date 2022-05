O Além Mar Rali, prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial, conta com uma lista de 21 equipas concorrentes que é encabeçada pelo campeão dos Açores de ralis em título, Rúben Rodrigues.



Para além do Citroën C3 Rally2 da Auto Açoreana Racing, a terceira prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) conta com mais três viaturas da categoria Rally2: o Skoda Fabia do atual líder do Regional, Luís Miguel Rego; o Ford Escort do segundo carro do Team Além Mar, Bruno Amaral; finalmente, o Citroën C3 da Play Racing conduzido por Pedro Câmara.



A prova micaelense (a segunda e última do CAR que se disputa na maior ilha do arquipélago em 2022) marca o regresso à competição, depois de vários anos de ausência, do piloto Sérgio Silva.



O lagoense, que se fará acompanhar de Ricardo Melo, vai estar ao volante de um Renault Clio R3 R3T e será, seguramente, um dos principais animadores do rali entre os concorrentes com viaturas de duas rodas motrizes, onde o principal destaque vai para o campeão açoriano em título, Bruno Tavares.



Itinerário Além Mar Rali

Sábado (4 junho)

1.ª Etapa - 1.ª Secção

PE 1 - Lagoa Stage (1,80 km), 19h30

Domingo (5 junho)

1.ª Etapa - 2.ª Secção

PE 2 - Coroa da Mata 1 (9,45 km), 09h46

PE 3 - Monte Escuro/São Brás 1 (10,23 km), 10h29

PE 4 - Coroa da Mata 2 (9,45 km), 11h22

PE 5 - Monte Escuro/São Brás 2 (10,23 km), 12h05

1.ª Etapa - 3.ª Secção

PE 6 - Pico da Cova/Macela 1 (9,67 km), 14h24

PE 7 - Lagoa 500 Anos 1 (7,31 km), 14h49

PE 8 - Pico da Cova/Macela 2 (9,67 km), 15h30

PE 9 - Lagoa 500 Anos 2 (7,31 km), 15h55

Pódio - 17h00.