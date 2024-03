Quatro mortos em temporal no sudeste de França e outros quatro desaparecidos

As equipas de resgate continuam a procurar quatro pessoas dadas como desaparecidas no sudeste do país (em Gard e Ardèche), incluindo duas crianças, de 4 e 13 anos, o seu pai, e um homem cujo rasto se perdeu em Saint-Martin-de-Valama.

A primeira vítima mortal registada foi um pescador, de 80 anos, que foi arrastado hoje pela maré na ilha de Ré, na costa oeste do país.

A delegação do Governo de Gard comunicou, posteriormente, que foi também descoberto o corpo de um cidadão belga com cerca de 60 anos, cujo veículo foi arrastado pelas correntes de água quando tentava atravessar uma ponte, apesar de as autoridades terem proibido a sua utilização.

No carro seguia outro ocupante que conseguiu sair e ser resgatado depois de ter passado mais de duas horas agarrado a ramos de árvores.

As autoridades não confirmaram a identidade das vítimas mortais, ainda que se suspeite tratarem-se de duas mulheres, com 47 e 50 anos. As duas tinham alertado as equipas de resgate na madrugada, quando atravessavam uma ponte inundada.

As mulheres dirigiam-se a Espanha mas não tinham nacionalidade espanhola.

Os departamentos de Gard e Ardèche estão a ser afetados pela tempestade Mónica, caracterizada por chuvas torrenciais que se espera que diminuam durante o dia de hoje.

Quatro helicópteros, drones e 300 bombeiros estão mobilizados nas operações de busca e salvamento naquela zona do país.