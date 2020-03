Quatro casos confirmados de Covid-19 nos Açores e 38 casos suspeitos

Contudo, como adiantou esta tarde Tiago Lopes, diretor regional da Saúde, o quarto caso ainda aguarda validação do Instituo Ricardo Jorge, em Lisboa.

Os quatro casos já identificados na Região, todos eles do sexo feminino, são um da ilha Terceira, dois de São Jorge e um no Faial.

De acordo com Tiago Lopes, nesta altura estão sinalizados na Região 38 casos suspeitos e estão ativas um total de 1722 vigilâncias.

Nesta altura, informou ainda em conferência de imprensa o responsável pela Autoridade Regional de Saúde, estão internadas sete pessoas, sendo que três são os primeiros casos positivos identificados na Região, dois no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo, e um no Hospital da Horta. Os restantes quatro internados, todos eles casos suspeitos, encontram-se no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Tiago Lopes refirmou que nesta altura continua a não haver na Região transmissão local, já que os quatro casos já identificados foram importados para a Região