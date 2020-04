Quase 40% dos pedidos de 'lay-off' foram rejeitados

Em conferência de imprensa para um balanço das medidas relacionadas com a pandemia causada pela Covid-19, a ministra Ana Mendes Godinho disse que os dados respeitam a pedidos que entraram até à primeira semana de abril e que vão ser processados até ao dia 30, podendo ser pagos até 05 de maio.

Segundo Ana Mendes Godinho, dos mais de 62 mil pedidos de ‘lay-off’ simplificado que foram analisados, 61% foram aprovados, correspondendo a 38.465 empresas e 358.371 trabalhadores.

Dos 39% de pedidos que foram indeferidos, há 19,8% que foram recusados em definitivo, pois não cumpriam os critérios exigidos, como o facto de terem dívidas à Autoridade Tributária e Aduaneira ou à Segurança Social ou por terem pedido o apoio errado, entre outros motivos.

Por sua vez, 4,1% dos pedidos que foram recusados ainda poderão ser corrigidos, pois o indeferimento esteve relacionado com erros ou falhas no preenchimento, explicou a ministra do Trabalho.