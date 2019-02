Quarenta manifestantes em homenagem a Salazar em Lisboa

As mais lidas

As quatro dezenas de manifestantes desceram depois a rua de São Bento, continuando com "vivas" a Salazar e outros lemas, como "ação, ação, lutar pela nação".

Sob chuva intensa, o grupo reuniu-se, pelas 19:00, em frente à sede nacional do PS, partido que, segundo um dos manifestantes é o responsável pela "total decadência" do país, tal como o seu "gémeo", o PSD.

Com bandeiras do movimento de extrema-direita "Nova Ordem Social" e liderados pelo ativista nacionalista Mário Machado, os manifestantes exibiram uma tarja onde se podia ler "Salazar faz muita falta" e entoaram diversas palavras de ordem como "ontem, hoje e sempre, Portugal independente; ninguém cala a nossa voz, o futuro somos nós".

Cerca de 40 pessoas manifestaram-se esta sexta feira em Lisboa, numa homenagem ao ditador Oliveira Salazar, condicionando o trânsito durante perto de meia hora, entre o Largo do Rato e a Assembleia da República.

