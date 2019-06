Quando a Polícia dá aulas para prevenir os crimes

Programa Escola Segura aposta numa estratégia de proximidade com os estabelecimentos de ensino para promover ações de sensibilização dos alunos sobre diversos fenómenos. O objetivo é fomentar o civismo e a cidadania

“Sensibilizar para prevenir os crimes”. É esta a descrição apresentada pelo subcomissário Eurico Machado da missão do programa Escola Segura.



O projeto liderado pela PSP, no âmbito do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, pretende sensibilizar as crianças e jovens das escolas sobre várias temáticas de segurança para prevenir crimes.



Ao longo do ano, os agentes integrados neste programa deslocam-se às escolas para apresentarem diversos conselhos de segurança e responderem às dúvidas apresentadas pelos alunos.







