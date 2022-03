Putin diz que economia russa está a recuperar da pandemia melhor que outras

"Nós recuperamos muito mais rápido que outros países", disse o chefe do Kremlin na sua tradicional conferência de imprensa de fim de ano, transmitida ao vivo pela televisão russa.

Putin indicou que a economia russa diminuiu 3%, mas acrescentou que é uma percentagem "muito inferior em relação a muitas das maiores economias do mundo".

O Presidente russo sublinhou que atualmente a taxa de desemprego no país é de 4,3%, adiantando que antes da pandemia estava entre 4,4 e 4,7%.

Vladimir Putin admitiu que este ano é esperada uma inflação de 8%, muito superior à prevista pelo Executivo.

“Mas mesmo assim, o aumento do rendimento real (da população), descontada a inflação, é de 4,1%, e os nossos especialistas preveem, até ao final do ano, que o rendimento real aumente 3,5%”, disse.

Putin acrescentou que o crescimento do produto interno bruto (PIB) da Rússia está estimado em 4,5% este ano.

“A nossa economia estava mais bem preparada e mobilizada do que muitas economias desenvolvidas, inclusive ao nível do G20, para enfrentar os desafios do novo coronavírus e as restrições forçadas e necessárias na esfera social e económica”, sublinhou o Presidente russo.

Esta conferência de imprensa anual – que Putin instituiu desde 2001 – serve para o chefe de Estado russo abordar, durante algumas horas, questões políticas, nacionais e internacionais, perante uma audiência que reúne media russos e estrangeiros.