Publicado concurso público internacional para aquisição de grua para o Porto da Casa, no Corvo

Foi publicado esta quinta-feira, em Diário da República, o anúncio do procedimento para o concurso público internacional com vista à “aquisição de grua todo-o-terreno de estaleiro (rough terrain crane)” para o Porto da Casa, ilha do Corvo, adianta comunicado da empresa pública Portos dos Açores.

Este concurso público internacional para aquisição de grua para movimentação de mercadorias e alagem de embarcações, nomeadamente a lancha de passageiros “Ariel”, da Atlânticoline, no porto do Corvo, tem um preço base de 420 mil euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor e é agora também publicitado no Jornal Oficial da União Europeia.





A nova grua que a administração portuária pretende adquirir para a mais pequena ilha do arquipélago dos Açores é um “equipamento móvel, do tipo todo-o-terreno de estaleiro (rough terrain crane), com capacidade nominal de 60,0 toneladas e capacidade de elevação mínima de uma carga de 10,0 toneladas, em conformidade com a norma europeia EN13000, a um afastamento do centro da grua de 12,0 metros e a uma altura mínima do gato ao pavimento de 20,00 metros. A grua em questão deve comportar grupo de potência de motor diesel e lança telescópica”, explica o comunicado.





Com a aquisição de uma nova grua todo-o-terreno para o Porto da Casa, a Portos dos Açores pretende proceder à substituição de equipamento com semelhantes funcionalidades existente naquela ilha, que apresenta já alguma degradação, em face da sua antiguidade e horas de trabalho, garantindo, em simultâneo, a fiabilidade e segurança das operações naquela infraestrutura portuária, que agrega funções mistas de pequeno comércio, transporte de passageiros e apoio às frotas de pescas, da náutica de recreio e das atividades marítimo-turísticas.