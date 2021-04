PSP registou infrações às regras para travar pandemia

Foram fiscalizadas 258 pessoas que circulavam na via pública, sendo elaborados quatro autos por incumprimento da obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos.

Foram identificadas três pessoas por desobediência ao dever de recolhimento obrigatório e foram encerrados dois estabelecimentos de restauração e vendas de bebidas, por se encontrarem a laborar fora do horário permitido.



O Comando Regional da PSP dos Açores divulgou que estas ações de fiscalização decorreram entre 16 e 20 de abril, através de operações realizadas em São Miguel e na Terceira.



“O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores informa que, no período compreendido de 16 a 20 de abril, no âmbito do Decreto Regulamentar Regional n.º 3-A/2021/A, de 15 de abril, foram realizadas diversas ações de fiscalização das medidas de obrigação de confinamento obrigatório, em vigor em todo o território regional, através das suas Divisões Policiais”, indica o comunicado divulgado.

A PSP acrescenta que “mantém-se o policiamento de visibilidade, elucidando e sensibilizando os cidadãos que se encontram em locais com maior aglomeração de pessoas, relativamente à importância do distanciamento e isolamento social”.