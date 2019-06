PSP recupera quatro veículos e diversos artigos furtados

As mais lidas

Noutra frente, o Comando Regional dos Açores, levou a cabo, entre 3 e 14 de junho, a operação de sensibilização “Novas Notas de 100 e 200 euros – A nova face do euro”, tendo sido realizadas 58 ações de se das quais 16 a comerciantes, 26 à população escolar e 16 à população idosa.

De acordo com comunicado, foram recuperados e apreendidos quatro veículos e outros artigos de elevado valor, que haviam sido furtados de uma oficina.

O Comando Regional dos Açores, através de elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, identificou cinco homens, com idades compreendidas entre os 20 e 45 anos, suspeitos de furto de uma oficina.

