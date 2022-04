PSP nos Açores vai receber equipamento informático no valor de 102 mil euros

Numa nota, o executivo açoriano explica que a aquisição deste equipamento informático é feita ao abrigo da Resolução do Conselho do Governo que "estabelece a afetação à PSP de uma percentagem das verbas provenientes das coimas por contraordenações ao código da estrada" resultantes de infrações ocorridas na região, para "colmatar necessidades" que permitam "melhorar a capacidade operacional" da polícia na Região.

Segundo a mesma informação, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, através do Fundo Regional dos Transportes Terrestres, deu hoje início ao procedimento para a aquisição do equipamento informático, que "vai ser cedido às unidades policiais da PSP sedeadas nos Açores", com a publicação do anúncio de concurso público no Jornal Oficial da Região e no Diário da República.

"O valor total do investimento do equipamento a adquirir é de 102 mil euros", segundo o executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.