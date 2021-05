PSP deteve homem por posse de arma proibida na Ribeira Grande

Ao detido foi apreendido um bastão artesanal, com 59 centímetros, sendo que no decurso da intervenção policial foi ainda apreendida uma pequena quantidade de substância indeterminada, que se suspeita ser uma nova substância psicoativa.



Na sequência desta apreensão deverá ser instaurado um processo de contraordenação, após a identificação da substância apreendida no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária.



Entretanto, em Ponta Delgada, foram detidos dois homens, de 47 e 20 anos, pelos crimes de condução de veículo sem habilitação legal e condução sob a influência de álcool, com uma taxa de 1,27 g/l.

Foi ainda detido um homem de 29 anos para o cumprimento de 26 dias de prisão subsidiária, pela prática do crime de condução sem habilitação legal, sendo que este detido foi conduzido ao estabelecimento prisional.

Os elementos da esquadra de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada detiveram ainda um homem de 30 anos para garantir a sua presença num julgamento.



A Divisão da PSP de Angra do Heroísmo procedeu à detenção em flagrante delito de um homem de 51 anos, em Angra do Heroísmo, pelo crime de posse de arma proibida.

Foi detido um homem de 23 anos, no concelho de Santa Cruz da Graciosa, pela presumível autoria do crime de furto de combustível em máquina industrial.



No concelho das Velas, em São Jorge, foi detido um homem de 54 anos pelo crime de condução de veículo sob a influência de álcool, apresentando uma taxa de 1,43 g/l.

A PSP anunciou ainda que realizou uma operação de fiscalização rodoviária, no concelho de Angra do Heroísmo, tendo sido detetadas 11 infrações de natureza contraordenacional.