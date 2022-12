PSP detém sete jovens em Lisboa por roubo com arma branca

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP, os jovens de 19, 18, 17, 16 e 14 anos de idade foram detidos “por serem suspeitos da prática de roubo na via pública”, depois de ameaçarem um casal de jovens – um jovem de 17 anos e uma de 18 anos – num jardim em Benfica, Lisboa, junto ao Centro Comercial Colombo.

“Os suspeitos abordaram dois jovens que se encontravam num jardim, e sob coação e utilização de arma branca, exigiram às vítimas que lhes entregassem o dinheiro que tivessem na sua posse, tendo-lhes sido entregues, por receio pela sua integridade física, cerca de 70 euros em numerário. Desta ação resultou um corte na mão da vítima do sexo feminino, devido à utilização da referida arma”, precisou o comunicado da PSP.

Na sequência, acrescenta o documento, as vítimas chamaram a polícia, mantendo o contacto por telefone com as autoridades enquanto ainda conseguiam ver os jovens nas imediações do centro comercial, tendo os agentes da PSP intercetado, “em segurança, os suspeitos da prática do crime”.

“Estando reunidos os pressupostos para a detenção dos suspeitos, foram os mesmos transportados para a esquadra, assim como as vítimas, onde foram realizadas todas as diligências necessárias à consumação da detenção. Da utilização da arma branca resultaram ferimentos ligeiros na mão da vítima do sexo feminino, que não careceu de tratamento hospitalar”, acrescenta a PSP.

Ainda segundo o comunicado, os seis detidos maiores de 16 anos “foram presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação”, e o sétimo jovem detido, de 14 anos, “foi entregue à sua progenitora para posterior apresentação ao Tribunal de Família e Menores da sua área de residência”.