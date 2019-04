PSP detém mulher pelo crime de violência doméstica

Foi detida uma mulher de 57 anos, pelo crime de violência doméstica, no passado fim de semana, em Ponta Delgada.

Elementos da Esquadra de Lagoa, detiveram, no passado fim de semana, uma mulher de 57 anos, pelo crime de violência doméstica ao cônjuge de 60 anos, refere comunicado do Comandado Regional dos Açores da PSP.





Também pelo crime de violência doméstica ao cônjuge, foi detido em Ponta Delgada, um homem de 43 anos, tendo sido apreendidos uma motosserra e uma navalha.





Noutra frente, o comunicado da PSP refere que na sequência do evento desportivo da “Liga Nós” entre as equipas do Santa Clara e Moreirense, foi detido um homem de 43 anos, pelo crime de resistência e coação sobre funcionário.





Em Santa Cruz das Flores foi detida uma mulher de 19 anos, por ofensas à integridade física grave outra mulher, de 57 anos de idade.