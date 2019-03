PSP detém homem suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na sequência de várias diligências de investigação, foi planeada e executada uma operação policial na Vila de Rabo de Peixe que culminou com a abordagem e detenção do suspeito, bem como na apreensão de cerca de 2258 doses individuais de haxixe, cerca de 60 euros em numerário, uma viatura, entre outros objetos relacionadas com a atividade criminal desenvolvida pelo arguido.





O detido foi presente a tribunal tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.