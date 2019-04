PSP apreende droga em São Roque no valor de 110 mil euros

De acordo com comunicado, as detenções surgem no âmbito de uma investigação que decorre há vários meses e culminou com a realização de três buscas domiciliárias na freguesia de São Roque, concelho de Ponta Delgada, das quais resultou a apreensão de cerca de 10800 doses de heroína, 68 doses de haxixe, uma balança de precisão, bem como, outros artigos relacionados com o ilícito em investigação.



Com esta investigação pretendeu-se terminar a atividade ilícita desenvolvida pelos agora detidos na freguesia de São Roque e que consistia na distribuição direta a consumidores que diariamente ali se deslocavam para adquirir este estupefaciente, o qual, considerando os preços praticados e o elevado estado de pureza, atinge um valor de cerca de 110 mil euros.



Presentes a tribunal foi aplicada a um dos detidos a medida de coação de prisão preventiva e aos restantes dois a medida de coação de termo de identidade e residência.



Com mais esta ação e atendendo às elevadas quantidades de produto estupefaciente apreendido, considera a Divisão Policial de Ponta Delgada ter restringido de forma assinalável em toda a ilha de São Miguel o acesso a este tipo de substância ilícita.