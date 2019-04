"PSD tem de se informar sobre porto espacial antes de confundir marienses"

O Grupo Parlamentar do PS/Açores lamentou esta quinta-feira as declarações da deputada social-democrata, Elisa Sousa, sobre o porto espacial na ilha de Santa Maria.

“É pena que uma pessoa com responsabilidades políticas não se informe sobre as matérias relacionadas com todo o processo relativo ao Porto Espacial na ilha de Santa Maria”, afirmou Bárbara Chaves.





Citada em comunicado, Bárbara Chaves, referiu que “ainda a senhora Elisa Sousa não tinha assumido o seu lugar de deputada e já o Governo Regional fazia sessões de esclarecimento, abertas a toda a população de Santa Maria e tinha promovido reuniões com entidades locais. Pelos vistos a social-democrata não esteve presente, em setembro do ano passado, numa dessas sessões para ouvir os marienses sobre esta matéria”.





Sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional apresentado em Comissão de Economia, Bárbara Chaves “lamenta que a deputada Elisa Sousa, não tenha percebido que se trata de legislação regional, que se aplica a todas as ilhas e não só a Santa Maria e que existem ou existirão infraestruturas em várias ilhas dos Açores que irão reger-se pela legislação agora em análise no Parlamento”.





A parlamentar defende que “a ânsia de protagonismo não pode justificar tudo em política”, considerando que as declarações da deputada, numa altura em irá ter lugar hoje uma sessão de esclarecimento por parte do Governo dos Açores, só demonstram que o “objetivo do PSD não é esclarecer os marienses, mas sim criar ruído em torno de um assunto que merece ser tratado com todo o rigor. O PS está, desde a primeira hora, comprometido com o bem-estar dos marienses e com a criação de novas oportunidades”.