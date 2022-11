PSD debate em todo o país "as falhas" do Governo e apresenta alternativas

De acordo com um comunicado, a iniciativa denominada "Construir a Alternativa" arranca na sexta-feira e termina na quarta-feira da próxima semana, estando previstas sessões em todos os distritos do país.

A iniciativa será inaugurada pelo primeiro vice-presidente e eurodeputado, Paulo Rangel, em Vila Real, na sexta-feira, e o presidente do PSD, Luís Montenegro, vai participar no sábado numa sessão em Viseu.

Vão participar também nas várias iniciativas divulgadas os vice-presidentes Miguel Pinto Luz, Margarida Balseiro Lopes, António Leitão Amaro, Paulo Cunha e Inês Ramalho, além do secretário-geral, Hugo Soares, e do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento.

"A iniciativa 'Construir a Alternativa', que conta também com a participação dos dirigentes distritais, insere-se no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023 e tem como objetivo debater com os militantes as falhas deste orçamento e as propostas alternativas do PSD", refere o partido no comunicado divulgado hoje.

Depois da aprovação na generalidade, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano está a ser apreciada na especialidade no parlamento e a votação final global está agendada para 25 de novembro.