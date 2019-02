PSD de Angra exige planeamento para evitar enxurradas

O PSD de Angra do Heroísmo exigiu que as autoridades públicas façam um planeamento de obras de intervenção na cidade, de modo a evitar enxurradas como as que sucederam no último fim de semana.

“É preciso acudir as populações, ressarcindo-as dos prejuízos causados pelas enxurradas. Mas é preciso ir bem mais longe, estudando e minimizando as causas. Planeando e executando obras de intervenção que permitam desviar as torrentes de água dos subúrbios mais elevados de Angra, evitando a sua afluência para o centro”, afirmou, em comunicado, a Comissão Política Concelhia do partido.



A estrutura social-democrata, presidida por João Ormonde, adianta ainda que “a verdadeira causa das enxurradas nem é a chuva, mas sim a falta de um planeamento que tenha em conta as características orográficas e hídricas da parte sul da ilha onde se localiza a malha urbana”.



“As inundações verificadas na baixa de Angra do Heroísmo são, obviamente, responsabilidade de quem ainda não percebeu que estamos perante novos fenómenos climatéricos que vão fazendo destas situações a normalidade, como bem demonstra a história recente no burgo angrense. De resto, tendo-se registado precipitação muito elevada, não se pode considerar excecional, na medida em que tais valores são expectáveis para esta época do ano”, refere comunicado.



O PSD de Angra do Heroísmo elogiou ainda a “boa resposta dada no terreno pelas diferentes entidades de socorro e emergência, que prontamente prestaram auxílio às populações afetadas”.