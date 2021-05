PSD, CDS e PPM candidatam Carlos Ferreira à Câmara da Horta

“É nossa profunda convicção, PSD, CDS e PPM, que a afirmação de um projeto político, que na região é inspirador da mudança, e sobretudo da compreensão do desenvolvimento integral dos Açores, puxando por cada uma das ilhas e por cada um dos municípios para um projeto de desenvolvimento e coesão territorial, pode encontrar no poder local um parceiro essencial para as sinergias deste desafio que é significativo, mas também estimulante”, afirmou o líder regional do PSD, José Manuel Bolieiro, numa conferência de imprensa conjunta na sede do parlamento açoriano, na Horta.

O líder regional social-democrata, que é presidente do executivo açoriano, considerou que Carlos Ferreira pode “assumir um projeto político ganhador, gerador de mudança e de mobilização dos faialenses”.

Para o líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, o candidato da coligação ao município da Horta é um “exemplo de cidadania” e de “entrega” e será “uma lufada de ar fresco ganhadora” para a ilha do Faial.

“O CDS está-lhe grato por esta entrega à sua terra e às suas gentes e temos a certeza que será um projeto vencedor, que o Faial bem necessita para continuar a afirmar-se, como já se afirmou nas regionais, numa mudança necessária ao seu desenvolvimento”, salientou.

Também o líder do PPM, Paulo Estêvão, destacou o “sentido de missão” de Carlos Ferreira, lembrando que o candidato venceu por duas vezes consecutivas as eleições legislativas regionais pelo círculo eleitoral do Faial.

“Estamos a falar de uma pessoa honesta, íntegra, preparadíssima e que não precisava de se envolver nessa disputa eleitoral. Tenho a certeza que o está a fazer por um grande sentido de missão”, frisou, alegando que o Faial tem um “grande conjunto de problemas que estão adiados há décadas”.

Ex-comandante da PSP, Carlos Ferreira é deputado social-democrata na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores desde 2016 e vereador da oposição na Câmara Municipal da Horta, desde 2017, tendo concorrido já na altura em coligação com o CDS-PP.

O círculo eleitoral do Faial foi o único em que o PSD venceu as eleições legislativas regionais em outubro de 2020, com uma lista encabeçada pelo agora candidato à autarquia da Horta.

Na conferência de imprensa, Carlos Ferreira disse que a candidatura autárquica será “fortalecida pela união entre PSD, CDS e PPM”.

“Pretendemos fazer o que é necessário ao nível do investimento público, implementar uma atitude de captação ativa de investimento privado e criar condições para retirar o Faial desta fase de estagnação e recuperar população, atrair os jovens e elevar o Faial a outro patamar de desenvolvimento”, acrescentou.

Há vários anos que o PSD concorre em coligação com outros partidos à Câmara Municipal da Horta. Em 2013, o agora presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, encabeçou uma candidatura por PSD, CDS e PPM.

A Câmara Municipal da Horta, o único concelho da ilha do Faial, é gerida desde 1989 por autarcas socialistas, que estão atualmente em maioria (quatro mandatos para o PS, contra três da coligação PSD/CDS-PP).

O atual presidente do município, José Leonardo Silva, está a terminar o segundo mandato e deverá ser novamente candidato pelo PS.

De acordo com a lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de setembro e 14 de outubro.