PSD/Açores responde ao “intranquilo” Vasco Cordeiro com medidas adotadas pelo governo

À margem das jornadas parlamentares do PSD/Açores, na vila da Povoação, em São Miguel, Joaquim Machado disse que os apoios disponibilizados pelo Governo Regional “concorrem significativamente para um melhor rendimento das famílias”, tendo exemplificado que foi com o atual executivo que os açorianos “passaram a ter creches gratuitas”.

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, criticou no sábado a falta de medidas do Governo Regional no apoio às famílias, devido à subida das taxas de juro, alegando que os açorianos “parecem entregues à sua sorte”.

O parlamentar social-democrata frisou ainda que, “em menos de três anos [de governação], foi duplicado o valor do complemento regional de pensão e do complemento regional do abono de família, significativamente aumentado o apoio aos doentes oncológicos e a aquisição de medicamentos através do Compamid”.

Joaquim Machado recorda ao líder da oposição que foi com este Governo Regional que “foi instituído, ainda que a nível experimental, mas que futuramente será estendido a todos os concelhos da região, o programa Novos Idosos”.

No âmbito da habitação, “foram criadas ajudas ao pagamento de crédito que pode ir até aos 200 euros mensais, quando António Costa, no continente se fica pelo máximo de 70 euros mensais”, segundo o deputado, entre outros exemplos apontados.

O parlamentar refere que “o refrescamento à memória de Vasco Cordeiro não termina aqui”, sendo que, estando o partido no concelho da Povoação, recordou que, “em março de 2011, Vasco Cordeiro, candidato à presidência do Governo Regional, veio prometer aos povoacenses a construção de uma estrada entre as Furnas e a Povoação, para a qual havia já um projeto que passa, entre outras soluções técnicas, pela construção de túneis”.

“Passados oito anos, quando em 2020 o senhor deputado Vasco Cordeiro deixou de ter as responsabilidades que tinha no Governo Regional, a estrada não tinha começado nem os terrenos tinham sido expropriados e é o governo de coligação que está a fazer todo esse trabalho”, afirmou Joaquim Machado.

Questionado pelos jornalistas sobre a aprovação do Plano e Orçamento para 2024, o social-democrata referiu que “o PSD está tranquilo como esteve em todas as vezes, porque quem faz o maior e melhor juízo são os eleitores" e "nada se teme”.

“Estamos convencidos que o Governo Regional vai elaborar, mais uma vez, um Orçamento que, simultaneamente assegura o desenvolvimento económico sem esquecer o pendor social, como foi no Orçamento de 2023, o maior social de sempre”, afirmou o deputado.

Joaquim Machado frisou que “cada deputado, em consciência, tomará a decisão que for melhor, não para cada partido mas para o futuro dos Açores e dos açorianos”.

O deputado reconheceu, por outro lado, que o “custo de vida aumentou não apenas nos Açores, em Portugal, em toda à Europa e à escala mundial, mas são factos indesmentíveis que o último registo da inflação diz que ela é muito inferior na região comparativamente com o país”.