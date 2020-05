PSD/Açores questiona Governo Regional sobre transporte marítimo

Numa nota enviada às redações, o PSD/Açores informa que os deputados sociais-democratas eleitos pelas ilhas do Faial, Pico e São Jorge entregaram na Assembleia Regional um requerimento onde questionam o executivo liderado por Vasco Cordeiro sobre a retoma do transporte marítimo nas designadas ilhas do Triângulo realizado pela empresa açoriana de transportes marítimos Atlânticoline.

Aqueles deputados entendem “que está na hora de planear e retomar o transporte marítimo no Triângulo, naturalmente com responsabilidade e com regras rigorosas que procurem assegurar e proteger a saúde de todos os intervenientes”.

“Compreensivelmente, as medidas de prevenção e de contenção da pandemia de covid-19 obrigaram, também neste domínio, a alterações substanciais da operação”, reconhecem.

Face ao "quadro epidemiológico atual, em que há várias semanas não surgem novos casos positivos" naquelas três ilhas, "está na altura de restabelecer, com os devidos cuidados, o transporte marítimo nestas ilhas", defendem todavia os parlamentares.

O deputado Luís Garcia, um dos subscritores do requerimento, considera que, "nesta fase de desconfinamento social e da atividade económica", é "essencial que, especialmente os agentes económicos, conheçam o planeamento e a previsibilidade da operação”, tendo em conta que "o transporte marítimo assume um significado muito próprio e uma importância acrescida, em termos sociais e económicos, nas ilhas" em questão.

No requerimento, os deputados do PSD/Açores questionam ainda o Governo açoriano sobre os eventuais critérios que impedem a reabertura das ligações marítimas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge e sobre o prolongamento do 'lay-off' na Atlânticoline.

A empresa de transportes marítimos açoriana recorreu, a partir de 01 de maio,"à figura de 'lay-off' temporário simplificado para fazer face ao atual contexto de crise pandémica, estando suspensas as ligações marítimas regulares de passageiros e viaturas entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, mas mantém-se o transporte de carga e o transporte de “casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional”.

Também devido à pandemia, o Conselho do Governo dos Açores suspendeu a operação sazonal de verão do transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do arquipélago, que será retomada em 2021.