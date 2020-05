PSD/Açores questiona Governo Regional sobre reabertura de ginásios

A parlamentar enviou um requerimento à Assembleia Legislativa no qual defende que “é preciso saber se a Autoridade de Saúde Regional (ASR) já definiu as medidas a adotar”, numa altura em que "não há registos de casos positivos da Covid-19 nos Açores há dez dias, havendo ilhas em que o último caso registado foi há mais de 30 dias e sendo que os dois casos ativos estão concentrados em São Miguel".

Citada em nota de imprensa, Mónica Seidi aponta para a existência de "44 ginásios nos Açores, distribuídos por oito ilhas", e lembra que "com exceção de Santa Maria e Flores, todos os outros clubes de atividade física estão fechados desde a segunda quinzena do mês de março".

Destacando a “atitude responsável” destas empresas, que encerraram as suas instalações, “mas sem descurar as responsabilidades perante os sócios, pois procuraram alternativas, nomeadamente a transmissão de aulas 'online', de forma gratuita", a deputada à Assembleia Legislativa dos Açores considera que “cabe agora ao Governo Regional definir a reabertura dos ginásios, com exceção de Santa Maria e Flores, onde estes já se encontram a funcionar”.

A deputada refere, ainda, que, “na Madeira, aqueles estabelecimentos reiniciaram a sua atividade em 12 de maio, obedecendo a um conjunto de medidas de distanciamento social, segurança e higiene" e que “é preciso, também nos Açores, ter essas regras definidas, uma vez que a nível nacional não há data prevista para a abertura do setor".

À semelhança de vários outros serviços, os ginásios e clubes de atividade física dos Açores estão encerrados desde 12 de março, um dia depois de o Governo Regional ter definido o estado de alerta em todo o arquipélago.