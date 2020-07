PSD/Açores quer saber quando reabre Segurança Social em Rabo de Peixe

Em requerimento, o deputado do PSD/Açores Jaime Vieira pretende saber “se o Governo [Regional] tem conhecimento do transtorno que aquele encerramento tem causado à população local” que, recorda, “no caso da Vila de Rabo de Peixe são mais de 9 mil habitantes, sendo que os problemas sociais são uma realidade que afeta grande parte dos mesmos”, explica.

“O balcão encerrou aquando da declaração do estado de contingência na Região, devido à já referida situação da covid-19, mas o facto é que a nível regional, com a entrada na fase de retoma da nova normalidade, os serviços da Administração Pública, nomeadamente os da Segurança Social, têm vindo a restabelecer o seu atendimento ao público”, refere Jaime Vieira, citado numa nota de imprensa do partido.

O deputado social-democrata açoriano refere que o balcão da Segurança Social da Casa do Povo de Rabo de Peixe, vila do concelho da Ribeira Grande, "continua encerrado, o que não se entende, até porque aquele é um dos departamentos governamentais mais procurados pelos habitantes locais”.

Jaime Vieira sustenta ainda que “o que está a acontecer é que os cidadãos de Rabo de Peixe se têm visto na obrigação de ir ao balcão da Segurança Social na cidade da Ribeira Grande, onde aguardam horas e horas para serem atendidos, pois ali acorre grande parte da população de quase todas as freguesias do concelho”.

“Queremos saber se o balcão vai reabrir, e quando, e que ações tem o Governo Regional planeadas para combater e mitigar o transtorno causado, preferencialmente passando a prestar um serviço condigno aos cidadãos”, refere, lembrando que "há já muitos anos que a Administração Pública Regional mantém aquele balcão de prestação de serviços da Segurança Social na Casa do Povo de Rabo de Peixe".

APE // M