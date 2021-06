PSD/Açores quer apoio para pescadores com quebra de rendimentos

A iniciativa foi anunciada hoje no porto da vila de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, pelo deputado social-democrata na Assembleia Regional, Jaime Vieira, que destacou que a “vida dos pescadores não tem sido fácil” devido à crise provocada pela covid-19.

“Nesta iniciativa que vamos apresentar na Assembleia Legislativa queremos, acima de tudo, trazer justiça a este setor que muitas vezes não é entendido. É através de um projeto de resolução que o iremos fazer, que é um apoio extraordinário à redução dos rendimentos da pesca profissional”, anunciou Jaime Vieira, em declarações aos jornalistas.

Questionado pelos valores do auxílio, Jaime Vieira referiu que a intenção é que o apoio tenha como base o valor do salário mínimo regional (698,25 euros).

“O projeto de resolução pretende, essencialmente, que seja possível atingir, no mínimo, o ordenado mínimo. É isso que nós pretendemos, por isso é que é um projeto de resolução. O Governo [Regional], depois, há de encontrar a melhor maneira de compensar estes mesmos pescadores”, assinalou.

O apoio extraordinário visa abranger os pescadores que tenham uma “acentuada quebra de rendimentos” há mais de três meses, segundo o deputado, que não especificou o valor da quebra.

Jaime Vieira referiu o exemplo dos pescadores da lula e dos pescadores de chicharro (carapau), que estão a passar por “grandes dificuldades” devido “dificuldade” em escoar o pescado e ​​porque as quantidades são "cada vez mais reduzidas”.

“Compete a um governo de direito, compete a um governo preocupado auxiliar os que mais precisam nesta altura. Hoje foram os pescadores, amanhã poderão ser os agricultores e depois de amanhã pode ser outra atividade económica. Foi para isso que fomos eleitos”, afirmou.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, é liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

O arquipélago conta presentemente com 347 casos positivos ativos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, sendo 323 em São Miguel, 13 na Terceira, nove no Faial, um em Santa Maria e um em São Jorge.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.122 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.607 pessoas e falecido 33.

Quanto ao Plano Regional de Vacinação, a Autoridade de Saúde dos Açores informa hoje que, desde 31 de dezembro de 2020 e até 17 de junho, foram administradas nos Açores um total de "187.119 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 109.258 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 77.861 pessoas com ambas as doses".