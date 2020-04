PSD/Açores propõe plano para retoma progressiva da atividade económica

“Em muitos países severamente afetados pela Covid-19 está a ser definida, com prioridade, uma retoma da atividade económica, adaptada à realidade de cada território. Nos Açores é também fundamental iniciar já o planeamento do seu próprio processo", sustenta um projeto de resolução entregue no parlamento açoriano, frisando que "importa transmitir uma palavra de esperança às populações".

Segundo uma nota do PSD/Açores, este documento deve ser elaborado e implementado com a “participação de uma equipa de médicos especialistas em saúde pública”, assegurando assim a manutenção da saúde pública em geral e "a proteção especial das faixas populacionais de maior risco” e a “minimização dos riscos sanitários”.

O plano deve equacionar a possibilidade de “retoma diferenciada no tempo, ainda que gradual, da atividade nas ilhas que mais cedo possam cumprir” os requisitos de minimização dos riscos de surtos da Covid-19, “mantendo-se as atuais condicionantes de acessibilidades do exterior a estas ilhas”.

Para os sociais-democratas, os diversos setores de atividade “podem ser retomados em condições a planear, permitindo a minimização de todos os aspetos negativos associados a esta crise”.

O projeto de resolução do PSD/Açores refere também que o plano deve "incluir orientações às empresas, com planos de contingência obrigatórios, utilizando preferencialmente a experiência das empresas que prestam serviços essenciais e que, por isso, não suspenderam a sua laboração”.

Este plano tem de ter em conta que as medidas preventivas “estão em vigor em locais de trabalho, estabelecimentos de ensino e outros onde o acesso da população é essencial”, que os riscos de importação do vírus “podem ser geridos” e que as populações “estão instruídas, envolvidas e capacitadas para se ajustarem às novas normas”.

Para o partido, o documento deve ser elaborado sob o pressuposto de que a transmissão da covid-19 “está controlada”, os sistemas de saúde estão munidos de capacidade para “detetar, testar, isolar, tratar e rastrear todos os contactos”, e os “riscos de surtos estão minimizados em contextos especiais, como unidades de saúde e lares de idosos”.

“Não se trata de escolher entre a economia e a saúde, mas sim de iniciar a previsão da abertura da economia, pois é impossível manter as pessoas em quarentena indefinidamente, com uma economia paralisada”, alegam os sociais-democratas açorianos.

O PSD/Açores chama ainda a atenção para “uma franja de população bastante vulnerável aos cortes no rendimento familiar, às situações de desemprego ou às consequências da crise económica que se seguirá, incontornavelmente, à crise pandémica”.