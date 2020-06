PSD/Açores insiste em plano de retoma dos cuidados para doentes não-covid

No final de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital da Horta, na ilha do Faial, o dirigente social-democrata deixou um apelo ao Governo Regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, para que "não deixe os restantes doentes para trás".

"Renovamos essa recomendação, da urgência de um plano de retoma dos serviços prestados pelo Serviço Regional de Saúde", insistiu José Manuel Bolieiro, recordando que "as outras doenças não pararam por causa da covid-19", apesar de a pandemia ter adiado consultas, exames, análises e cirurgias.

No seu entender, se o Governo Regional não fizer caso dessa importante retoma das atividades clínicas, "poderão surgir novas e mais graves doenças" no arquipélago.

O líder do PSD/Açores recorda que este plano de recuperação de assistência a doentes “não-covid”, foi aprovado, por unanimidade, no plenário de maio da Assembleia Legislativa Regional, mas até agora não foi posto em prática.

O dirigente social-democrata defendeu, por outro lado, a necessidade de se potenciar e valorizar a capacidade instalada no Hospital da Horta (o mais pequeno da região), que ainda assim serve os habitantes de quatro ilhas (Faial, Pico, Flores e Corvo).

"Precisamos de garantir que as especialidades e a capacidade instalada neste hospital possam ter os recursos humanos necessários para prestar o seu serviço", sublinhou José Manuel Bolieiro, adiantando que é também preciso que o Hospital da Horta possa assegurar a deslocação de especialistas às ilhas sem hospital.