PSD/Açores diz que SATA está a falhar "função primordial" de servir os açorianos

Em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, em sede de comissão, e a pedido do PSD, o parlamento dos Açores escuta hoje o presidente da SATA, António Teixeira, e a secretária regional do Governo dos Açores com a tutela dos Transportes, Ana Cunha.

Um dos temas em debate foi o recente cancelamento de várias ligações da Azores Airlines - empresa do grupo SATA que opera de e para fora dos Açores - entre Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico.

"A SATA está a falhar na sua função primordial, nos voos interilhas e nos da Azores Airlines para o continente, nomeadamente onde não há alternativas", declarou o deputado do PSD/Açores Luís Garcia, referindo-se precisamente ao Faial e Pico, onde apenas a Azores Airlines assegura ligações para o continente português.

A secretária regional Ana Cunha reiterou o que já havia dito esta semana à imprensa, que um dos cancelamentos se deveu a um problema técnico e os demais a baixas de pilotos que não tiveram substitutos, admitindo que o número de pilotos certificados para operar nas pistas do Pico e do Faial, de características diferentes por exemplo das de São Miguel e da Terceira, "não é suficiente".

Nesse sentido, e para fazer face a baixas médicas que dão entrada, a SATA "depende da boa vontade dos restantes pilotos" certificados para cobrir as ausências dos colegas, o que não se tem verificado no mês de junho.

"É uma situação que não prejudica só o Faial e o Pico, prejudica toda a região", vincou Ana Cunha.