PSD/Açores diz que novo cenário político tem sido “deveras proveitoso” para a região

Intervindo na sessão solene comemorativa do Dia dos Açores, que este ano decorreu na sede da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, Paulo Nascimento Cabral disse que “esta nova configuração partidária tem exigido um diálogo e uma concertação permanentes entre todos os partidos políticos com assento parlamentar".

Segundo o deputado, neste “tempo novo” os partidos “têm revelado sentido de responsabilidade e contribuído para um amplo debate, que se tem revelado plural e deveras proveitoso para o desenvolvimento social, cultural, económico e financeiro da Região Autónoma dos Açores”.

O líder parlamentar social-democrata considerou que, “tal como aconteceu ao longo dos séculos em que se viveu nestas ilhas isoladas a meio do Atlântico Norte, as atuais gerações enfrentam momentos muito difíceis, marcados pela presença de uma pandemia que persiste em levar tempo para deixar” os Açores.

Porém, acrescentou, tal como no passado, este período conturbado será ultrapassado em união, com sucesso: “Temos a certeza de que todo o esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo executivo regional, mas sobretudo pelo espírito de sacrifício evidenciado por todas as açorianas e açorianos, irá ser muito em breve recompensado”.

De acordo com Pedro Nascimento Cabral, todos têm um “compromisso de deixar para os ‘açorianos de amanhã’ uma região mais desenvolvida e que lhes alimente a esperança de fazer mais e melhor para que os Açores alcancem novos patamares de desenvolvimento que possam projetar para uma verdadeira dimensão de bem-estar, digna do desígnio que o povo, que hoje se homenageia, exige e merece”.

O Dia dos Açores foi instituído pelo parlamento regional em 1980, visando “comemorar a açorianidade e a autonomia do arquipélago”. Coincide com a Segunda-Feira do Espírito Santo, a principal festividade do povo açoriano.

Pela primeira vez na história de 45 anos de autonomia, todos os partidos com assento parlamentar (atualmente oito) usaram da palavra, quando habitualmente apenas o presidente do parlamento e o chefe do executivo açoriano o podiam fazer na sessão solene.

Este ano, devido ao formato reduzido imposto pela covid-19, não houve lugar à imposição de condecorações.

A Região Autónoma dos Açores é governada por uma coligação PSD/CDS-PP/PPM, apoiada por acordos de incidência parlamentar com o Chega e a Iniciativa Liberal. Integram ainda o parlamento o PS, o BE e o PAN.