PSD/Açores destaca reforço de 170 professores na região nos últimos dois anos

“Temos atualmente mais 170 professores em atividade letiva em relação àquilo que havia no último ano letivo da responsabilidade do governo do PS [2020-2021]. Estamos a falar de um número considerável”, afirmou a deputada social-democrata, à margem de uma visita à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, em Angra do Heroísmo.

O executivo açoriano da coligação PSD/CDS-PP/PPM tomou posse em novembro de 2020, depois de 24 anos de governação do PS.

Na segunda-feira, primeiro dia de aulas nos Açores, o deputado socialista Carlos Silva criticou a “desorganização total” no arranque no ano letivo na região, alertando para a “indefinição sobre o número de professores” em várias ilhas e para os “problemas com a implementação” dos manuais digitais.

Délia Melo considerou, no entanto, que o arranque do ano letivo “decorreu com a normalidade que era expectável”, acusando o PS de apresentar “críticas infundadas”.

“Há sempre uma ou outra situação que carece de correção, mas é normal no início de cada ano letivo. Há algumas situações pontuais e outras que serão colmatadas e ultrapassadas ao longo do ano, mas no cômputo geral o que verificamos é que este arranque decorreu com melhorias significativas em relação ao que acontecia no passado”, apontou.

A deputada destacou a entrada para os quadros das escolas de 400 professores e 600 trabalhadores da ação educativa, desde que o atual executivo tomou posse, bem como a redução do número de alunos por turma, que considerou fundamental para o aumento do sucesso escolar.

Na quarta-feira, o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) alertou para um "agravamento" da falta de docentes em várias disciplinas e diferentes ilhas, incluindo nos estabelecimentos de ensino dos maiores centros urbanos.

Questionada sobre o alerta do sindicato, Délia Melo admitiu que há falta de docentes, mas responsabilizou os anteriores governos.

“É uma realidade incontornável e que não vamos conseguir resolver num ano, nem em dois, mas isso é fruto daquilo que foi um desinvestimento ao longo de todos estes anos do governo do PS, que esteve em funções governativas durante 24 anos e que nunca acautelou esta situação, apesar de todos os alertas que foram dados”, acusou.

A deputada social-democrata disse que o atual executivo açoriano “assim que tomou posse começou a trabalhar no sentido de inverter esta situação, mas os frutos não são visíveis de um dia para o outro, porque não se formam professores em tão pouco tempo”.

Quanto à implementação dos manuais escolares digitais, cujo processo foi também alvo de críticas, a deputada alegou que o Governo Regional “tratou de tudo atempadamente para que nada falhasse”.

“Até ao final desta semana, a primeira semana de aulas, os alunos ficam todos com o equipamento e prontos para arrancarem em pleno com este novo projeto”, assegurou.