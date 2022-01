PSD/Açores assegura continuidade do projeto Terceira Tech Island

“As pessoas poderão pensar que ele está abandonado, mas não está de todo. Se estivesse abandonado nem teriam sido iniciadas novas formações no decorrer deste ano. Não há nenhum sinal que preveja que não possa ser contínuo”, afirmou a deputada do PSD eleita pelo círculo eleitoral da ilha Terceira Vânia Ferreira.

A parlamentar social-democrata falava, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, à margem de uma visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira Terinov, que marcou o encerramento das jornadas parlamentares do PSD dedicadas à ciência e à transição digital.

Lançado em 2018, com o objetivo de mitigar o impacto da redução militar norte-americana na base das Lajes, que eliminou cerca de 400 postos de trabalho, o projeto Terceira Tech Island permitiu a instalação nos Açores de mais de 20 empresas da área digital e a criação de cerca de 170 empregos.

O Governo Regional, na altura do PS, assegurava o pagamento da formação de jovens em programação e o custo das rendas dos espaços onde se instalavam as empresas, estando prevista a recuperação do edifício onde funcionava a escola da Força Aérea norte-americana na base das Lajes para esse efeito no futuro.

O projeto era gerido pela Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, empresa pública entretanto extinta pelo executivo de coligação PSD-CDS-PPP, que tomou posse em novembro de 2020.

A extinção da empresa e a falta de referências específicas ao Terceira Tech Island no Plano de Investimentos da região levou os deputados socialistas a alertar para a possibilidade de o projeto ser abandonado.

Segundo Vânia Ferreira, a extinção da SDEA não representa, no entanto, um retrocesso do projeto, que é agora acompanhado pela secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, podendo, no futuro, “haver coordenação por parte de mais alguma entidade”.

“Visitámos a Academia de Código, onde está um grupo que iniciou recentemente formação. É um projeto que mostra que tem pernas para andar. Não há forma de nós recuarmos e não continuarmos com estes investimentos”, reforçou.

A deputada salientou que o Orçamento da Região para 2021 integra uma rubrica de 550 mil euros para formação tecnológica, que engloba o Terceira Tech Island, entre outros projetos.

“O grupo parlamentar congratula-se com o investimento que é feito na área da ciência e da tecnologia. Fazemos uma ressalva de que realmente houve um grande investimento por parte do Governo anterior nesta área e que o atual Governo também quer dar continuidade a estas políticas de desenvolvimento nas áreas da tecnologia e da ciência”, salientou.

Vânia Ferreira realçou ainda o investimento do atual executivo na Universidade dos Açores, para permitir que a academia possa “desenvolver novas políticas de investimento nas áreas da investigação e da criação de novos produtos”.

O Terinov, que os deputados social-democratas visitaram hoje, integra 61 projetos (empresas em incubação ou pré-incubação e entidades não empresariais científicas), contando com 199 postos de trabalho diretos.