PSD/Açores alerta para "gestão danosa do setor público empresarial regional"

O líder do PSD/Açores alertou, esta terça-feira, para "uma gestão danosa do setor público empresarial regional" no arquipélago, onde "as contas ficam sempre muito aquém das expectativas".

“Estamos a caminhar claramente no mau sentido e quisemos demonstrar de que realmente o PSD está atento e, acima de tudo, responsabilizar os seus autores que estão a fazer uma gestão danosa do setor público empresarial regional”, afirmou Alexandre Gaudêncio, após uma reunião com o juiz conselheiro da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, em declarações aos jornalistas.

O líder do PSD/Açores referiu que, "faz hoje precisamente um ano, que o presidente do Governo anunciou a reforma do setor público empresarial", mas "o facto é que ao fim de um ano pouco ou nada se viu concretamente daquilo que anunciou”.

O presidente dos social-democratas açorianos frisou que o PSD/Açores "vê o Tribunal de Contas como uma instituição que deve ser valorizada no seu papel de fiscalização às contas públicas da região".

"Demonstrámos também aqui ao senhor juiz conselheiro que o PSD está atento e quer, como partido da oposição, fiscalizar e denunciar situações que nós achamos que são menos claras relativamente às contas públicas da região", sustentou.