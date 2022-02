PS/Terceira pede reforço de ligações aéreas semanais da ilha com o exterior

“O PS/Terceira (…) não pode deixar de novamente tornar pública a sua preocupação com a total ausência por parte do Governo Regional de uma estratégia para a retoma do turismo externo na ilha Terceira, a qual deveria assentar, em nosso entender, na recuperação, já no próximo verão IATA 2022, das seis ligações semanais internacionais que foram suspensas pela pandemia e que não foram restabelecidas”, afirmou José Toste, do secretariado da ilha Terceira do PS.

Segundo o dirigente socialista, no verão de 2020, quando o PS governava a região, estavam previstas 11 ligações semanais diretas da Terceira com o exterior, que acabaram por não se efetuar devido à pandemia de covid-19.

Em 2021, foram retomadas uma das três ligações semanais previstas para Boston (Estados Unidos) e uma das duas previstas para Toronto (Canadá), bem como as rotas de Oakland (Estados Unidos) e Amesterdão (Holanda).

Para o verão de 2022 já foi anunciada uma ligação semanal entre a Terceira e Londres (Reino Unido), mas mesmo que se mantenham as já retomadas em 2021, os socialistas alegam que ficarão em falta duas ligações com Boston, duas com Paris (França), uma com Toronto e uma com Montreal (Canadá), para igualar as previsões de 2020.

“O que se antevê é que tenhamos um verão IATA com cinco ligações aéreas diretamente da ilha Terceira com o estrangeiro e, portanto, uma redução em seis, comparativamente com aquele que era o planeamento para o verão IATA de 2020”, salientou José Toste.

O dirigente do PS/Terceira salientou, por outro lado, que foram anunciadas quatro novas rotas para os Açores no verão de 2020, com sete a 11 ligações semanais para Ponta Delgada (consoante o período), de Londres, Paris e Nova Iorque (Estados Unidos), e apenas uma para a Terceira (Londres).

“De um total de 25.480 lugares disponíveis, apenas 1.440, ou seja, um em cada 20, é que estão alocados a passageiros que têm como destino a Terceira”, sublinhou, considerando “preocupante o desequilíbrio na repartição deste novo potencial turístico”.

José Toste admitiu que estas novas ligações “são operadas por companhias privadas” (British Airways, Transavia e United Airlines), mas disse que houve um trabalho de captação desenvolvido pela Associação de Turismo dos Açores (ATA), “em articulação com o Governo Regional”.

“Estas rotas não surgem propriamente de forma espontânea, sem que haja aqui um trabalho de captação, que é desenvolvido por parte da Associação de Turismo dos Açores, financiado pelo Governo Regional, e algumas com influência do próprio Governo Regional”, apontou.

O dirigente socialista considerou que é pouco expectável que seja, entretanto, anunciado um reforço de ligações para a ilha Terceira, tendo em conta que habitualmente a operação de verão é conhecida nos meses de setembro e outubro.

“Se será possível que sejam anunciadas novas rotas, nós não afastamos essa possibilidade, no entanto, era bom para os empresários e para o planeamento do turismo que estas rotas tivessem sido apresentadas em setembro, no máximo outubro, como foram aquelas que estão até agora apresentadas”, reforçou.

Para José Toste, a operação de verão para a ilha Terceira, em 2021, foi “bastante lesiva para a recuperação do setor do turismo” na ilha.

Olhando para o número de dormidas em alojamentos turísticos entre janeiro e agosto de 2021, disse que a Terceira teve um crescimento de 59%, face a 2020, ficando abaixo da média regional, que foi de 94%.

“Apenas Santa Maria, com 51%, registou um crescimento inferior”, sublinhou.