PS promove iniciativa sobre "os Açores e as Gerações de Abril"

Numa nota enviada hoje às redações, o partido informa que a mesa-redonda, organizada pelo grupo parlamentar do PS/Açores, tem início às 17:00 locais (18:00 em Lisboa) e será transmitida através da página da rede social Facebook do Partido Socialista açoriano, contando com a participação do presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, dos oradores Carlos Enes, Francisco Coelho e Graça Silva, num debate moderado por Renata Correia Botelho.

Para a deputada Célia Pereira, citada na mesma nota de imprensa, “justifica-se assinalar esta data e potenciar uma reflexão conjunta com as diferentes gerações, sobre o que levou à revolução de 1974, mas também sobre os desafios que ainda se colocam na luta pela liberdade”.

Saber “como as gerações de mulheres e homens Açorianos, que sonharam e viveram o sonho, pensam, sentem e vivem a liberdade e o exercício da sua cidadania no antes e pós 25 de abril?” e perceber “como estas gerações construíram a afirmação da sua participação pública do ponto de vista cívico e político”, são alguns dos objetivos", adianta a deputada na Assembleia Legislativa Regional.

Célia Pereira sublinha ainda que a mesa-redonda também permitirá refletir sobre “que desafios se colocam às novas gerações para defesa e salvaguarda da liberdade? E ao reforço da participação nos atos eleitorais e à proximidade entre eleitos e eleitores”.