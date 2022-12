PS/Madeira espera liderar próximo governo regional e romper com modelo "gasto" e "cansado"

Em declarações aos jornalistas no almoço de Natal dos socialistas madeirenses, que decorreu no Funchal e reuniu cerca de 1.000 pessoas, Sérgio Gonçalves frisou que espera conseguir construir “uma Madeira melhor já nas próximas eleições regionais de 2023”.

“O objetivo do Partido Socialista é, em primeiro lugar, demonstrar a todos os madeirenses e porto-santenses que nós temos as melhores soluções para construir esta Madeira melhor”, declarou o líder do PS regiona, deixando críticas ao atual executivo PSD/CDS-PP.

Sérgio Gonçalves referiu que “os madeirenses não entendem como é possível”, face à conjuntura atual, que o Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, não apresente soluções para os problemas da região.

“Quando arrecada recordes de receita fiscal, mas depois não reduz os impostos, quando se recusa a aumentar os salários e quando rejeita uma proposta de aumento de 7,5% do salário mínimo regional”, exemplificou.

O líder do PS/Madeira enunciou também os problemas no acesso à saúde e à habitação, que o executivo madeirense “teima em não resolver”.

“Tudo questões para as quais o Partido Socialista tem soluções. E conto, naturalmente, com todos os militantes, com todos os simpatizantes que aqui estão para serem portadores dessa mensagem […] ao longo do próximo ano”, salientou.

“Nós temos, evidentemente, como objetivo, passar esta mensagem, demonstrar estas soluções e sermos merecedores da confiança de todos os eleitores nas próximas eleições regionais, possibilitando que a Madeira tenha um governo do Partido Socialista e que permita mudar e romper com estas políticas do passado e com este modelo de desenvolvimento que, como sabemos, está gasto, está cansado e já não dá as respostas que a Madeira necessita”, afirmou Sérgio Gonçalves.

Questionado se pretende alcançar a maioria absoluta para não depender de outros partidos, disse que “não vale a pena” pensar já em coligações ou acordos, defendendo que “os madeirenses sabem que se quiserem a mudança política na Madeira só podem fazê-lo votando no Partido Socialista”.

“Em 2019 vimos o que aconteceu com quem optou por votar noutro partido. Perpetuou aquilo que era o Governo do PSD, não houve qualquer mudança, não se sente qualquer mudança por termos dois partidos a governar a região e, portanto, os madeirenses sabem que, para termos essa mudança, precisam de votar no Partido Socialista”, reforçou.

Nas eleições legislativas regionais de 2019, o PSD venceu mas, pela primeira vez, não obteve maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados do parlamento regional.

O CDS conseguiu três mandatos, pelo que os dois partidos coligados somam 24 parlamentares, número necessário para uma maioria absoluta.

A Assembleia Legislativa da Madeira é ainda composta por 19 eleitos do PS, três do JPP e um do PCP.