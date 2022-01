PS diz que prioridade são os rendimentos

Para Francisco César, que intervinha na iniciativa da Juventude Socialista – “Escolhemos Avançar pelos Açores”, as propostas do Partido Socialista neste âmbito “são claras”, destacando, em primeiro lugar a atenção que deve ser conferida ao rendimento dos mais jovens, matéria na qual o PS apresentou uma proposta ao nível do IRS, “no sentido de dar deduções fiscais que permitam que estes jovens possam ganhar cerca de dois salários pelas deduções de IRS que vão ter ao fim de cinco anos”. Mas, para o dirigente socialista, importa ainda conferir especial atenção à precariedade, sendo prioridade do Partido Socialista a criação de uma Agenda Digna, e ainda a importância de se conseguir compatibilizar a vida profissional com a vida familiar.