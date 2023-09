PS diz que obra no porto das Lajes das Flores não avança devido ao Governo dos Açores

“A reconstrução do molhe principal do porto comercial das Lajes das Flores ainda não avançou porque o Governo Regional não soube ou não quer aproveitar o trabalho que já tinha sido feito nessa matéria pelo anterior Governo do PS/Açores”, declarou o deputado José Gabriel Eduardo, citado em comunicado.

Os socialistas consideram que existem “muitos atrasos por explicar” e uma “obsessão” do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) em “desviar para canto” os assuntos relativos à obra no porto das Lajes.

“Aquilo que o PSD, CDS-PP e PPM pretendem fazer é um jogo de passa-culpas para o Governo da República”, lê-se na nota de imprensa.

Os socialistas realçam que o Governo Regional “diz que a culpa é dos outros”, mas que a empresa pública Portos dos Açores pediu ao Governo da República para não divulgar os “avisos que permitem a candidatura a fundos comunitários" porque "não tem o trabalho de casa feito”.

“É necessário esclarecer aos florentinos que o prioritário e fundamental neste momento é a necessidade de o Governo dos Açores apresentar o projeto do porto das Flores, para que possa candidatar a obra ao financiamento por fundos comunitários”, declarou o deputado do PS.

José Eduardo destacou ainda que o assunto vai ser analisado em comissão parlamentar de “forma fundamentada em documentação oficial e não em posicionamentos políticos, mais ou menos dúbios”.

Na sexta-feira, na Assembleia Regional, foi chumbada uma resolução da autoria de PSD/CDS-PP/PPM sobre a comparticipação financeira das obras do furacão Lorenzo, tendo a iniciativa baixado à comissão.

Na quarta-feira, o secretário das Finanças dos Açores disse que, da parte do Governo, “tudo será feito” para que as obras de recuperação dos estragos do furacão Lorenzo não parem, apesar dos atrasos da República nos apoios.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em 02 de outubro de 2019, provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, de acordo com a estimativa feita pelo então presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, devido a estragos em infraestruturas portuárias, rede viária e equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no setor empresarial privado.

Do valor total de cerca de 330 milhões de euros de prejuízos com a passagem do furacão, 85% será assumido pelo Governo nacional.