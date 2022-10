PS de São Miguel quer "nova relação" entre poder local e regional nos Açores

“Face ao processo de descentralização de competências que decorre no país, que se traduz na maior reforma administrativa das últimas décadas”, não se pode, “por inépcia e inação fazer com que os autarcas açorianos fiquem arredados de dar um maior contributo na gestão pública”, defendeu André Rodrigues, na primeira Convenção Autárquica do PS de São Miguel, que terminou na quarta-feira no concelho da Lagoa.

O dirigente, citado em nota de imprensa, anunciou a criação de um grupo de trabalho composto por diversos autarcas, coordenado por Cristina Calisto, presidente da Câmara Municipal da Lagoa, que vai elaborar, em seis meses, uma proposta “indispensável e necessária reforma que, no âmbito da autonomia, deve ser feita quanto à sua relação com o poder Local”.

O socialista quer que sejam transferidas para os municípios e freguesias um “conjunto de áreas e de competências com vista a melhorar os serviços públicos que são prestados aos cidadãos”.

O secretário coordenador do PS/São Miguel, face aos “tempos conturbados que se vivem, em que as exigências atuais e futuras preconiza “dar primazia à cooperação, entre os diferentes poderes públicos”.

De acordo com o dirigente socialista, o atual Governo Regional, “pela ação desenvolvida, não está focado nos problemas e nos desafios que os Açores e os açorianos têm pela frente”, mas sim no calendário eleitoral, visando a gestão corrente e a manutenção do ‘status quo’”.

Segundo o socialista, a “dimensão da tarefa que se tem pela frente, as exigências que este novo tempo implica, não se compadecem com esta falta de rumo, de ambição e ausência de coragem política”.