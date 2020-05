PS de São Miguel aprova parecer sobre lista de candidatos às eleições regionais

A informação é avançada numa nota de imprensa do partido a propósito da reunião da Comissão de Ilha de São Miguel, na sexta-feira, em Vila Franca do Campo, para parecer sobre a lista de candidatos a deputados, pelo círculo de São Miguel, às próximas eleições legislativas regionais.

Assente nos critérios da "representatividade e da proporcionalidade", afigura-se de extrema relevância que os candidatos do PS/Açores, “sejam cidadãos, com ou sem militância partidária, tenham uma ampla e reconhecida ligação às suas comunidades, sem prejuízo de, obviamente, subscreverem a Declaração de Princípios do Partido Socialista”, além de ser fundamental que o partido “continue a liderar um processo de ampla participação que contemple o objetivo de aumentar a participação feminina no conjunto da totalidade dos lugares efetivos da lista a apresentar”, sublinha.

O parecer, que foi "aprovado por unanimidade", refere ainda a adoção do critério de abrangência territorial concelhia de forma "a assegurar que todos os seis concelhos da ilha estejam representados na referida lista" e considera ainda “útil e desejável” que a lista a apresentar mantenha "o critério de renovação que tem caracterizado o projeto político do PS/Açores".

Citado na nota de imprensa, o secretário coordenador do PS/São Miguel, Francisco César, sublinha que se está "com toda a normalidade a preparar um processo eleitoral em que o Partido Socialista tem de estar mobilizado e deve continuar a manter a capacidade de construir uma lista credível, reconhecida pelas Açorianas e Açorianos. Uma lista respeitada, com capacidade de vencer e que proporcione confiança”.

“O PS foi, é e continuará a ser um partido que conhece, ao pormenor, os anseios e dificuldades da população, um partido que tem afetividade pelas pessoas e que tem um presidente que é próximo das Açorianas e Açorianos”, sublinha Francisco César.

Nesse sentido, e "ouvidas" as estruturas do partido, foi apresentada a proposta relativa ao perfil de candidatos do PS/Açores pelo círculo eleitoral de São Miguel à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

A nota sublinha que a escolha dos candidatos deve ser conduzida com base em critérios “com um pendor de elevada exigência quanto ao desempenho político” para "uma legislatura que se antevê como das mais exigentes em termos políticos dos últimos anos”.

Nas eleições legislativas regionais são escolhidos os 57 deputados que terão assento no parlamento açoriano, por nove círculos eleitorais – um por cada ilha dos Açores e um círculo regional de compensação.

A data em que se realizam é definida pelo Presidente da República, com a antecedência mínima de 60 dias, ou, em caso de dissolução, com a antecedência mínima de 55 dias e realizam-se, tradicionalmente, num domingo entre 28 de setembro e 28 de outubro.

No passado dia 23 de maio o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que vai marcar a data das eleições regionais dos Açores, que deverão acontecer em outubro, mediante a evolução da pandemia de covid-29 “em junho e julho”.

No final de abril, os partidos nos Açores admitiam como único motivo para um eventual adiamento das legislativas regionais deste ano a manutenção de restrições no âmbito da pandemia, mas apontavam diferentes opiniões sobre o momento para essa reflexão.